Sécheresse : la préfète de la Loire prend de nouvelles mesures de restrictions

Des filets d'eau dans le lit des rivières, des étangs presque à sec... Dans la Loire, comme dans de nombreux départements de France, la sécheresse empire. Alors que le département avait déjà été placé en état d'alerte à la fin du mois de juin, la préfecture prend ce lundi 25 juillet de nouvelles mesures de restrictions sur l'usage de l'eau. A partir de mardi 26 juillet, il est dorénavant interdit d'arroser sa pelouse et de remplir les piscines privées dans tout le département.

Le sud de la Loire en état de crise

Le sud de la Loire est déclaré en situation de crise, le quatrième et dernier niveau d'alerte. De Saint-Héand à Saint-Genest-Malifaux en passant par Firminy et Saint-Bonnet-le-Château, il est maintenant interdit d'arroser ses fleurs et les espaces verts publics. Le lavage des voitures est lui aussi complètement interdit. Seuls les potagers peuvent être arrosés entre 20h et 8h. Les agriculteurs peuvent également prélever de l'eau pour abreuver leur bétail, mais seulement dans les cours d'eau ou les nappes phréatiques en amont des prises d'eau potable, hors fleuve de la Loire.

Les Monts du Lyonnais et du Forez, les secteurs du Gier, du Pilat Sud, du Rhins-Sornin et du fleuve Loire Amont sont en état d'alerte renforcée. Seul le Roannais semble encore un peu épargné par la sécheresse. La zone est en situation d'alerte, le deuxième niveau sur les quatre stades de sécheresse.