Sécheresse : la préfète du Tarn-et-Garonne prend des mesures pour le nord du département

Les débits des petits cours d'eau sont bas en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne. Et ce de manière plus précoce que d'habitude. Les préfectures alertent les populations. Déjà mises en place dans le Frontonnais, des mesures de restriction arrivent dans le nord-ouest du Tarn-et-Garonne.