Sécheresse: "La priorité, ce sont les habitants", l'hôtel-spa de Plaine forcé de limiter sa consommation d'eau

À Plaine, dans la vallée de la Bruche, l'hôtel-spa Julien a dû fermer plusieurs de ses jacuzzis pendant quatre jours pour limiter sa consommation d'eau. Il utilise un quart de l'eau potable de la commune chaque jour, or les réserves sont trop basses à cause de la sécheresse.

C'est avec une mine dépitée qu'Hélène Goetz, l'une des gérantes, passe sa main dans les fleurs, au balcon du gigantesque hôtel-restaurant Julien, à Plaine, dans la vallée de la Bruche. L'établissement est décoré par 530 jardinières, dont certaines sont totalement asséchées. Depuis une semaine, le complexe avec spas et jacuzzis a dû drastiquement réduire sa consommation d'eau courante, après avoir reçu un courrier du SDEA, le syndicat des eaux d'Alsace-Moselle.

En raison de la sécheresse, la commune de Plaine, qui est uniquement alimentée par une source, a dû puiser dans la réserve normalement utilisée pour éteindre les incendies. Et l'hôtel Julien utilise habituellement un quart de l'eau potable distribuée dans le village. "Depuis mardi dernier, on n'a plus jeté aucun litre d'eau, que ce soit les seaux à glace ou l'eau utilisée en cuisine pour refroidir la viande", continue Hélène Goetz. "On arrosait la nuit avec tous ces seaux qu'on avait récupérés."

Hélène Goetz, l’une des gérantes, assure récupérer toute l’eau venue des cuisines pour arroser les massifs fleuris. © Radio France - Bastien Munch

Changer les habitudes

En contrebas, on aperçoit la piscine, les spas, les jacuzzis. "Tout ce qui demandait un filtrage d'eau trop important a été fermé", explique la gérante. "On a une clientèle très compréhensive donc on n'a pas eu de problèmes. De toute façon, il faut que tout le monde aille dans le même sens. On doit changer toutes nos habitudes. Nous, nos employés, mais aussi nos clients..."

L'établissement a d'ailleurs laissé des mots dans les chambres pour leur demander de prendre des douches plutôt que des bains. Au total, l'hôtel-restaurant a diminué de plusieurs dizaines de mètres cubes sa consommation d'eau quotidienne.

"Tout le monde doit faire un effort"

"La priorité, ce sont d'abord les habitants de la commune", justifie Jean-Marc Chipon, le maire de Plaine. "L'année dernière, on avait réussi à faire une alimentation provisoire pour l'établissement Julien, par l'intermédiaire de la commune de Fouday, juste à côté. Mais cette année, elle est aussi soumise à des restrictions et on n'a pas pu le faire pour l'instant." L'élu appelle l'établissement à "faire prendre conscience à ses vacanciers que dans la situation actuelle, il faut que tout le monde fasse un petit effort. Si on n'a plus d'eau pour les habitants, il n'y en aura plus non plus pour le spa."

Le maire de Plaine, Jean-Marc Chipon appelle l’hôtel-spa Julien à "faire prendre conscience de la situation" à ses clients. © Radio France - Bastien Munch

Les jacuzzis fermés ont finalement pu rouvrir lundi 15 août, après quatre jours de fermeture. L'hôtel-spa Julien reste en contact quotidien avec le SDEA. Et il affirme avoir bien retenu la leçon : dès l'an prochain, d'immenses cuves de récupération d'eau de pluie seront installées pour arroser les massifs fleuris.