Sécheresse : la production hydro-électrique en baisse de 18% dans les Alpes du Nord

C'est une conséquence de la sécheresse exceptionnelle que connaît le pays : la production hydro-électrique, qui dépend de la ressource en eau, est en recul de 23% au niveau national depuis le 1er janvier. Les Alpes du Nord s'en sortent un peu mieux, grâce à la fonte, avec une diminution de 18% depuis le début de l'année par rapport à la moyenne des 20 dernières années. "Nous avons produit depuis le premier janvier 8 térawatt-heure d’hydro-électricité sur une moyenne habituelle de 9,7", détaille Xavier Hervé, le directeur "environnement et territoire" chez EDF-Hydro Alpes du Nord. C'est la production réalisée par la centaine d'unités que compte sa direction. Des unités de tailles très différentes. La centrale la plus puissante étant située en Isère - le barrage de Grand Maison à Vaujany. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est le niveau des barrages. Car c'est là un atout majeur de la "houille blanche", en plus de son caractère renouvelable : "une centrale hydroélectrique peut être mise en service en quelques minutes, souligne Xavier Hervé. En général en 3 à 4 minutes vous passez de l'arrêt de la centrale à sa pleine puissance donc c’est un atout donc formidable pour pouvoir assurer l’équilibre permanent entre la production et la consommation". Cette possibilité de pilotage est mise à profit notamment l'hiver, pendant les pics de consommation durant les épisodes de froid.

Niveau des barrages en dessous de la moyenne

Or les réserves d'eau stockées dans les barrages sont là aussi en déficit. Dans les Alpes du Sud, le lac de Serre-Ponçon est particulièrement bas. Au Nord, c'est moins visible. Mais le taux de remplissage est actuellement de 68% en moyenne, au lieu de 81% habituellement à cette période. Alors faut-il craindre une baisse de la production au moment où nous en auront le plus besoin, l'hiver prochain? "Personne ne peut le dire, pour Xavier Hervé. On n’a pas une vision des précipitations qui vont arriver au 2e semestre. Très souvent il y a des précipitations à l’automne donc je pense qu'aujourd’hui personne ne peut définir véritablement les volumes qui vont de nouveau permettre un remplissage plus important de nos de nos ouvrages". En ce moment les équipes réalisent les travaux de maintenance, pour que les installations soient prêtes en temps voulu pour alimenter le réseau national. Un réseau électrique dans lequel l'hydro-électricité représente 10 à 12% de la production.