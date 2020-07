Sécheresse : la quasi-totalité du département de la Mayenne en alerte

La situation s'aggrave en Mayenne concernant la sécheresse. La quasi totalité des principaux cours d'eau du département sont placés en alerte : l'Oudon, la Sarthe Aval et tout le bassin de la Mayenne. La Sarthe amont bascule en vigilance.

Le lavage des véhicules, des voiries et des façades, le remplissage des plans d'eau et des piscines privées sont interdits. L'arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des terrains de golf est possible de 20 heures à 8 heures du matin. L'irrigation des grandes cultures est interdite en journée.

La Préfecture recommande aux habitants de réduire leur consommation et leur usage de l'eau.