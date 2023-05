Sécheresse : la région Occitanie milite pour la réutilisation des eaux usées dans l'agriculture

En visite à Barcelone à la mi-mai, la présidente de la région Occitanie Carole Delga a développé les grandes lignes d'un plan d'un million d'euros pour répondre aux besoins urgents liés à la sécheresse (achat de citernes, aides pour abreuver les bêtes d'élevage, etc). Elle propose également de subventionner la débitumisation des cours d'écoles et la végétalisation des places et des espaces publics. Sur la question de l'eau précisément, Carole Delga souhaite que les Pyrénées-Orientales deviennent un département pilote, car il traverse l'une des pires sécheresses de son histoire.

À Barcelone, la présidente de la région Occitanie a également participé au lancement d'un groupe de travail transfrontalier. Il s'agit de s'inspirer des mesures mises en place depuis plusieurs années en Catalogne, notamment la réutilisation des eaux usées dans l'agriculture (ce qui n'est pas le cas en France). "Il faut faire évoluer la réglementation, explique Agnès Langevine, la vice-présidente en charge de l'environnement. C'est incohérent de consommer en France des fruits et des légumes espagnols, cultivés avec des eaux usées, alors que la réglementation est différente ici."

Depuis le passage en situation de crise sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, les eaux usées sont réutilisables pour l'arrosage des espaces verts, des stades et des golfs.