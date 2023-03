Sécheresse : la ressource en eau sous haute protection en Bretagne

La vigilance est de mise en Bretagne après un mois de février 2023 historiquement sec avec pas ou peu de pluie. "Les préfets de départements vont réactiver dès le mois de mars les comités de gestion de la ressource en eau, pour un suivi fin des situations au niveau des différents bassins versants" précise le préfet de la région Bretagne dans un communiqué qui souhaite anticiper la situation estivale. Ces comités pourront prendre, si nécessaire, des mesures destinées à la préservation de la ressource en eau.

ⓘ Publicité

Niveau moyen des cours d'eau

Au début du mois de mars, la recharge des nappes phréatiques était globalement inférieure aux valeurs habituelles pour cette époque. Les débits des cours d'eau restaient très faibles selon la DREAL, la Direction régionale de l'environnement. Les précipitations abondantes de la première quinzaine de mars ont, semble-t-il, un peu redressé les choses, mais les débits restent moyens pour cette fin d'hiver alors que la végétation va reprendre ses droits avec de forts besoins en eau. Les grandes réserves liées aux barrages ont été reconstituées cet hiver, mais il devra pleuvoir beaucoup d'ici avril pour qu'elles soient remplies.

EN SAVOIR PLUS : le site hydrologie-bretagne.fr sur les débits des cours d'eau

Dans ce contexte, le préfet lance un appel aux agriculteurs, aux industriels et à la population en général pour maitriser leur consommation d’eau, sachant que l'eau potable provient à 75 % de ressources en eaux superficielles (retenues d’eau et rivières) et à 25 % des eaux souterraines.