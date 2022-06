Sécheresse : la rivière La Dive Nord déjà à sec dans la Vienne, la faune et la flore disparaissent

Des plages de limon, des pierres blanchies par le soleil, une flaque d’eau sans poisson, autour plus d’insecte sur une partie de la rivière La Dive Nord en amont de la Grimaudière. « Les niveaux d’eau n’ont jamais été aussi bas mi-juin » pointe Etienne Béguin, technicien des milieux aquatiques. Les cycles pluviométriques ne se renouvellent pas, les nappes phréatiques ne sont plus alimentées, le bassin versant non plus « et c’est tout le monde aquatique qui disparaît. Toute la faune et la flore en réalité » souligne le membre de la Fédération Départementale de la pêche qui alerte sur la pénurie d’eau depuis les années.

Les chevreuils ne peuvent plus se ressourcer, les insectes disparaissent à cause de la sécheresse. © Radio France - Sarah D’hers

« On est dans l’inconnu »

La sécheresse est précoce, la Vienne et les Deux-Sèvres sont soumis, comme une soixantaine d’autres départements, à des restrictions d’usage de l’eau, comme ici, sur cette partie du bassin versant. « Ces mesures d’urgence ne sont pas des solutions pérennes à la pénurie d’eau » ajoute Etienne Béguin.

« Aujourd’hui on est dans l’inconnu. Il va falloir recréer des zones humides, mais pas artificiellement » clame le spécialiste « sans eau, il n’y a pas de vie » qui demande un grand plan national d’aménagement du territoire, fondé sur l’eau.

Le pic de chaleur des prochains jours ne va faire qu’aggraver la situation « alarmante » selon la Fédération de pêche. « Il ne faut pas attendre 3 ans pour agir, comme le prédit le rapport du GIEC, mais dès cet été » conclut le technicien des milieux aquatiques.