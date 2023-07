Sécheresse : la situation dans les Alpes-Maritimes s'améliore mais reste préocuppante

Certes le département des Alpes-Maritimes est en vigilance orange canicule depuis trois jours. Mais la situation sur le front de la sécheresse s'améliore affirme le ministre de transition écologique, Christophe Béchu. Il dresse d'abord ce mardi matin un constat : pour le troisième mois consécutif, environ deux tiers des nappes phréatiques françaises restent sous les normales saisonnières, alimentant la sécheresse et menaçant les approvisionnements en eau. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer alors que la chaleur estivale s'installe sur le pays.

Les Alpes-Maritimes en amélioration

Mais la situation s'améliore dans certaines régions affirme le ministre de la transition écologique. Il pointe les pluies de juin qui ont permis de recharger les nappes. Toutefois cela ne suffira pas "la situation reste préoccupante dans le couloir rhodanien et le pourtour méditerranéen" termine Christophe Béchu. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), chargé de la surveillance des nappes phréatiques, doit publier mercredi après-midi les chiffres complets.

La France reste donc "dans une situation de vigilance" a souligné Christophe Béchu et juillet pourrait s'avérer décisif quant à l'évolution de la situation.