Sécheresse : la situation des nappes phréatiques jugée "satisfaisante" en ce début mai

Après un été 2022 marqué par une sécheresse record dans tout le pays et en Lorraine, les autorités surveillent attentivement l'état des sols et des nappes phréatiques, afin d'anticiper un scénario similaire dans quelques semaines. Les données meurthe-et-mosellanes ont pu être évaluées ce mardi matin, à l'occasion d'un comité ressource en eau, le premier de 2023. Et la tendance dans le département semble plutôt "satisfaisante", selon le mot employé par Arnaud Cochet, le Préfet de Meurthe-et-Moselle.

Pas de restriction d'eau pour le moment

L'automne a permis de recharger en bonne quantité les sols, avant un brusque coup d'arrêt en février faisant craindre le pire. A titre d'exemple, le débit de la Moselle est descendu jusqu'à 38 mètres cubes par seconde à Custines le 8 mars, au sortir de cette période sèche, là où le seuil de vigilance se déclenche à 31 (il est à 70 en ce début mars, ndlr). Mais finalement, les mois de mars et avril ont particulièrement bien rectifié la tendance pour permettre un taux d'humidification des sols supérieur à ce qu'il était à la même période l'an dernier.

"Les principaux indicateurs sont satisfaisants", explique ainsi Arnaud Cochet, le Préfet de Meurthe-et-Moselle. Le barrage de Pierre-Percée, baromètre particulièrement révélateur de la situation en Meurthe-et-Moselle, est par exemple rempli à ras-bord. "Il n'y a donc pas lieu de mettre en place des restrictions d'eau en ce moment, ce qui a été un sujet sensible l'été dernier", poursuit le Préfet.

Des travaux d'anticipation

Pour profiter de cette tendance, les chantiers sont donc nombreux afin de préparer un éventuel retour de la sécheresse. Les nappes meurthe-et-mosellanes, plus petites, se remplissent à une vitesse supérieure que d'autres, mais risquent donc de s'épuiser plus rapidement. De nombreuses collectivités essayent de s'adapter. Les communes de Pagny-sur-Moselle, Blâmont et Val-et-Châtillon ont par exemple travaillé sur l'étanchéité de leurs réseaux, où elles perdent plus de 50% d'eau. 34 autres communes proches de ces 50% seront également bientôt incitées à réfléchir à une rénovation des réseaux.

Mais il n'y a pas que les fuites. A Villerupt par exemple, dans le Pays Haut, le réseau de distribution a été raccordé aux autres communes du secteur. Même les Voies navigables de France ont amélioré un plan d'eau réserve pour alimenter les canaux en cas de besoin, et permettre de maintenir le transport de plaisance. Certains canaux étaient effectivement impraticables l'an dernier . Et puis, deux ambassadeurs du service civique vont prochainement être recrutés pour faire le tour des collectivités et les informer sur les aides auxquelles elles ont droit. L'agence de l'eau Rhin-Meuse par exemple dispose d'un fond vert de 185 millions d'euros pour accompagner certaines collectivités dans leurs investissements, mais aussi l'industrie et le monde agricole.