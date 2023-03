Sécheresse : la situation des nappes phréatiques "préoccupante" dans l'Eure

Les quelques gouttes de pluie ces derniers jours n'ont pas changé grand chose, "la situation des nappes dans le département est globalement préoccupante, plus particulièrement dans le sud de l'Eure " indique la préfecture de l'Eure. Les nappes phréatiques peinent à se recharger et "la recharge des nappes a commencé début janvier avec plus de deux mois de retard et les niveaux de nappes actuels sont globalement inférieurs aux niveaux moyens habituellement observés à cette époque de l'année".

Il faut qu'il pleuve et beaucoup

Depuis plusieurs semaines, les cours d'eau ne sont alimentés que par les nappes et sont eux aussi à des niveaux très bas pour la saison. Les débits mesurés correspondent à des débits habituellement constatés en début d'été. "Seules des précipitations importantes dans les semaines à venir pourraient inverser cette tendance" rapporte la préfecture. Les niveaux actuels, bien plus bas que ceux de l'année dernière à la même époque, laissent présager une situation basse des nappes et des cours d'eau pour cet été.. Selon la préfecture, "les pluies vont ainsi être essentielles pour éviter une sécheresse marquée dans le département", notamment pour cultures car "ce manque d'eau ralentit le démarrage de la végétation" et pourrait provoquer une baisse de la croissance et une baisse des rendements lors des récoltes*.*

Un comité sécheresse

Aucune restriction n'a pas pour l'instant été mise en place dans le département de l'Eure. À la demande du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, un comité sécheresse se réunira d'ici la fin du mois pour faire un point de situation et mettre en place des mesures en lien avec la situation observée. Les précédentes restrictions d'usage de l'eau avaient été levées le septembre 2022. La préfecture appelle à "un usage le plus économe possible de l'eau" car "un usage responsable limitera en effet l'intensité des mesures qui devront être prises à l'approche de l'été".