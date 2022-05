Sécheresse : la situation est inquiétante en Normandie selon le professeur Jean-Pierre Girod

Des terres asséchées, un débit digne de l'été dans la Seine, des réserves insuffisamment reconstituées dans les nappes phréatiques : Jean-Pierre Girod, vice-président du CESER (Conseil économique, social et environnemental régional), a dressé le bilan ce jeudi 12 mai, sur France bleu Normandie.

Aucun département normand n'est en alerte à la sécheresse, ce jeudi 12 mai, mais l'invité de France bleu Normandie, ce matin, Jean-Pierre Girod, vice-président du CESER (Conseil économique, social et environnemental régional), a décrit une situation très préoccupante dans la région.

On a des prémices d'une sécheresse

"Depuis janvier, il a très peu plu donc la recharge notamment des nappes phréatiques s'est très mal faite et on a déjà des problèmes sur des captages, trois sont fermés parce que les débits sont trop faibles, a-t-il développé. On a une pluviométrie qui va être à -15% par rapport à ce qui se faisait dans le passé."

"Tout le territoire normand n'en est pas au même stade, le pays de Caux par exemple a encore des cours d'eau puisqu'il y a eu des pluies mais ces pluies, on ne les a pas eu ni sur le sud de l'Eure, ni sur la métropole de Rouen, ni sur l'estuaire de la Seine", poursuit le professeur.

Entretien avec Jean-Pierre Girod, vice-président du CESER. Copier

Le débit de la Seine, autre indicateur de la sécheresse, est très faible pour cette période de l'année. "Il est actuellement à 220m3 par seconde quand, à cette période, on est normalement à 700m3 par seconde", assure Jean-Pierre Girod.

"L'eau, c'est une richesse qu'on va devoir protéger, gérer en commun avec beaucoup de sobriété, continue-t-il, et puis d'autre part, se pose aussi le problème de réutiliser les eaux usées."