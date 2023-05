Sécheresse : la situation reste stable dans le Loiret sauf sur une partie du Giennois

La préfecture du Loiret a publié ce jeudi 11 mai un nouvel arrêté de restrictions des usages de l'eau. Il concerne d'abord le Milleron, près de Châtillon-Coligny. Ce petit cours d'eau a franchi le seuil d'alerte. L'arrosage et l'irrigation sont désormais limités dans ce secteur.

Le seuil de crise franchi sur le bassin Trézée-Ousson

Il y a deux semaines, le seuil d'alerte avait déjà été franchi sur le bassin Trézée-Ousson, qui comprend une petite dizaine de communes entre Briare et Faverelles en passant Bonny-sur-Loire. Mais, la situation s'est encore dégradée et c'est désormais le seuil de crise qui est dépassé.

Concrètement, pour les particuliers et les communes de ce secteur, l'arrosage des pelouses et des massifs est désormais totalement interdit, y compris les matins tôt et les soirs après 18h. Les agriculteurs eux ne peuvent plus prélever dans les cours d'eau et pas non plus dans les nappes 48 heures par semaine.

Les deux secteurs du Loiret concernés par les restrictions d'usage de l'eau - Préfecture du Loiret

"Avec les pluies ces derniers jours, on est moins inquiet pour la sécheresse"

Si une grande partie du Loiret reste placée en seuil de vigilance à la sécheresse, les pluies de ces derniers jours ont tout de même été bénéfiques. Exceptés le Milleron, le Trezée et l'Ousson, les autres cours d'eau du Loiret sont bas mais toujours au-dessus des seuils d'alerte. Un nouveau point sera fait d'ici la fin mai par les services de l'Etat.

Du côté des agriculteurs, on reconnait également que le spectre d'une sécheresse s'éloigne.

"Dans le Loiret, on est sur une année normale voire humide" a confié à France Bleu Orléans, Olivier Parou, céréalier à Huêtre et président du syndicat des irrigants du Loiret. "Je vais rester prudent mais pour 2023, la sécheresse ne nous fait plus très peur". Et l'agriculteur espère bien qu'il va continuer de pleuvoir régulièrement dans les semaines qui viennent. " Tant pis si l'année est pourrie et si tout le monde est déprimé, pour les cultures, il faut de l'eau"