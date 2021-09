Sécheresse : la situation s'aggrave dans le sud-est et le sud-ouest de la Mayenne

La sécheresse s'aggrave en Mayenne. Le Sud-Est et le Sud-Ouest du département manquent d'eau. Restrictions sur les bassins hydrographiques placés en alerte renforcée, Oudon et Sarthe aval. Sont interdits ici l’irrigation des grandes cultures, l’arrosage des massifs floraux, des terrains de sports et de loisirs, des espaces verts, des pelouses et des terrains de golf, le lavage des véhicules, des voiries et des façades, le remplissage ou mise à niveau des plans d’eau, le remplissage des piscines privées.

Vigilance partout ailleurs : territoires hydrographiques de la Sarthe amont, de la Mayenne amont Est et de la Mayenne médiane et aval.