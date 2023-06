Sécheresse : la situation s'améliore dans le Pays Basque, mais un appel à la vigilance

"Le bilan est, à ce stade, plutôt rassurant.", annonce Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à la sortie du comité sécheresse, ce vendredi 30 juin 2023. Selon lui, " le début d'année a été sec " et il y a eu "peu de précipitations en hiver" mais les mois de mai et juin pluvieux ont permis au Pays basque d'atteindre "un niveau un peu inférieur au normales de saison". "On rentre dans la période estivale avec une situation qui doit appeler notre vigilance, explique-t-il. Mais elle n'est pas inquiétante pour autant."

Le département des Pyrénées-Atlantiques reste en état de "Vigilance" concernant les usages de l'eau potable, un "seuil d'information" selon Martin Lesage, sans pour autant imposer des restrictions.

Économiser l'eau : des gestes simples

Celui qui a présidé le comité sécheresse rappelle néanmoins quelques gestes utiles pour économiser l'eau potable comme arroser son jardin avec de l'eau de pluie, et "se demander s'il est nécessaire" de nettoyer sa voiture ou remplir sa piscine "aussi souvent".

La date du prochain comité n'est pas encore arrêtée, il aura lieu dans le courant du mois de juillet.