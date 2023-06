Sécheresse : la situation s'améliore dans le Sud Ardèche, l'alerte levée

Les orages à répétition et les fortes pluies qui les accompagnent font beaucoup de bien aux rivières. Ce vendredi, la préfecture de l'Ardèche a annoncé la levée des restrictions sécheresse prises dans le sud du département. "Les conditions météorologiques depuis la mi-mai ont permis d'améliorer durablement les débits des bassins versants de l'Ardèche et de la Beaume-Chassezac" écrit la préfecture dans un communiqué. Les restrictions sont donc levées sur ce secteur qui descend au niveau vigilance.

Seules deux zones sont encore sous tension : le centre du département avec les bassins de l'Ouvèze et de l'Eyrieux qui restent en alerte et six communes de la pointe sud du département liées à la rivière Cèze (de Malbosc à Orgnac-l'Aven) toujours en alerte renforcée.