Sécheresse : la situation s'améliore un peu en Haute-Savoie

On l'aurait presque oublié avec les pluies de ces dernières semaines, mais la sécheresse est toujours là. En Haute-Savoie, la situation s'améliore un peu. Les secteurs du Chéran, au sud du département, et des Dranses, au bord du lac Léman, passent du niveau "crise", le plus élevé, au niveau alerte renforcée.

Des restrictions toujours en vigueur

Pas de changement concernant les autres secteurs du département, et pas vraiment de changement non plus concernant les restrictions. Il est toujours interdit de laver sa voiture ou d'arroser son jardin entre 8 heures et 20 heures.

Si la préfecture de Haute-Savoie appelle toujours à la vigilance des usagers pour économiser l'eau, elle précise que les cours d'eau du département retrouvent petit à petit des niveaux proches de la normale et les nappes souterraines commencent à se recharger, grâce aux pluies de la semaine dernière.