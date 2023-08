Sécheresse : la situation s'améliore un peu en Mayenne grâce aux pluies du mois de juillet

La préfecture de la Mayenne vient de revoir les différentes classifications des bassins du département. La sécheresse recule. "Grâce aux pluies, l’évolution des débits observés aux stations hydrométriques de références permet de rétrograder le seuil d’alerte sur une partie des territoires hydrographiques de la Mayenne", indique la préfecture.

Précisément, le bassin de l’Oudon est rétrogradé du niveau alerte renforcée au niveau alerte, le seuil de vigilance est levé pour les bassins Mayenne amont Est et Sarthe amont, en revanche la Sarthe aval est maintenue en alerte renforcée et la Mayenne médiane et aval en vigilance.

La carte mis à jour le mardi 1er août - Préfecture de la Mayenne

Chacun reste "appelé à respecter les mesures de restriction indispensables pour ne pas aggraver la situation, maintenir l’attention aux économies d’eau et réduire autant que possible tous les usages."