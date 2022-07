Sécheresse : la ville d'Hendaye ferme ses douches de plage

La mairie d'Hendaye annonce ce vendredi fermer ses douches de plage en raison "des restrictions d’eau et de l’état de sécheresse sur le Département des Pyrénées-Atlantiques". Dans le même registre, la commune de Saint-Jean-de-Luz a pris également la décision de réduire sa consommation d'eau potable sur les plages. Depuis le début de la saison estivale, la ville a condamné un robinet sur deux. Les villes de Bidart et de Biarritz affirment réfléchir à la mise en place de mesures pour faire face à la baisse des ressources en eau.

Saint-Jean-de-Luz ferme un robinet sur deux

La commune de Saint-Jean-de-Luz, contactée par France Bleu Pays Basque explique ne pas vouloir tout fermer pour des questions d'hygiène. La ville indique par exemple que la menace de l'algue Ostreopsis les inquiète, du nom de cet algue qui provoque toux, irritations ou encore nez qui coule. Si jamais elle apparaît de nouveau, il faut pouvoir agir selon les consignes de l'Agence Régionale de Santé, c'est-à-dire se doucher après la baignade.

Bidart et Biarritz envisagent des mesures

La ville de Bidart par exemple est en pleine réflexion sur les mesures à prendre : "L'époque où l'on appuyait sur un bouton pour rincer la planche de surf est révolue" résume le maire Emmanuel Alzuri. Pour l'élu : "Nous sommes en manque de ressources et il faut absolument changer les pratiques, se limiter aux pratiques essentielles comme se laver les mains ou boire. Si on faisait le compte des mètres cubes d'eau qui sont gaspillés sur des plages tous les jours par les gens qui rincent leur matériel de plage, je pense que ce serait assez édifiant. On va agir avant l'été prochain, c'est certain". La ville de Biarritz indique également vouloir mener une réflexion sur le sujet en collaboration avec les autres villes du littoral.