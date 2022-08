Sécheresse : la ville de Joué-lès-Tours cesse d'arroser ses espaces verts

La sécheresse perdure en Indre-et-Loire et les communes n'ont plus le droit d'arroser les espaces verts. A Joué-lès-Tours, les palmiers et les jardinières hors-sol sont déplacés dans les serres municipales.

Les espaces verts et fleuris de la commune de Joué-lès-Tours ne seront plus arrosés à cause de la sécheresse.

La sécheresse sévit depuis plusieurs mois en Indre-et-Loire. Des nouvelles mesures de restriction d'eau s'appliquent désormais à l'échelle des particuliers et des municipalités. Les communes ont l'interdiction d'arroser la majorité de leurs espaces verts. A Joué-lès-Tours, les consignes sont bel et bien respectées depuis le lundi 1er août. La mairie a pris des mesures d'urgence dans la gestion de ses plantations hors-sol.

7 palmiers rapatriés

Peu à peu dans la semaine, les Jocondiens vont voir disparaître les jardinières devant l’hôtel de ville, les centres commerciaux, le cimetière ou encore l’espace Malraux. Une première opération a débuté ce mardi 2 août au matin. Les sept palmiers en pot, situés sur le parvis du centre aquatique Bulle d'O ont été transférés aux serres municipales. "Le but c'est de ne pas les perdre. C'est pour ça qu'on les rentre au centre de production, dans les serres. Il seront arrosés de manières plus raisonnable", développe Alix Adam, responsable adjointe du service "espaces verts" de Joué-lès-Tours. En temps normal, ces palmiers sont arrosés "tous les deux jours". Ce n'est plus possible durant cette période de sécheresse. A l'ombre dans les serres, leurs chances de survie sont meilleures qu'en plein soleil à l'extérieur.

Mais tous les bosquets ne pourront pas être sauvés. Les jardinières de l'Hôtel de ville vont par exemple être retirées le jeudi 4 août et déplacées aux serres municipales. Mais sans eau, elles ont très peu de chance de résister à la sécheresse.

Quant aux massifs de pleine terre, ils seront laissés en place mais ne pourront plus être arrosés. Les jardiniers de la commune continueront d'entretenir ces espaces en enlevant les plantes fanées au fur et à mesure. Seuls les arbres de moins d'un an et les terrains municipaux peuvent être arrosés, entre 20h et 8h. Du côté des élus, l'adjoint aux espaces verts estime qu'il est normal que la commune montre l'exemple : "On demande aux Jocondiens de faire attention. La municipalité doit en faire autant".

En attendant la pluie...

Même si le paysage risque fort de changer cet été, si les plantent des 34 hectares de massifs fleuris de la commune meurent prématurément, les habitants comprennent les mesures prises par la mairie : "Cela va changer un peu, mais ce n'est pas grave. L'important c'est l'écologie donc c'est très bien", reconnaît Céline, une Jocondienne. Annick habite la commune depuis 50 ans. Elle garde le sourire "Il y a certaines fleurs qui résisteront peut-être. On approche de l'automne...il va finir par pleuvoir un jour, on espère !" En attendant la pluie, l'adjoint aux espaces verts assure que la ville est déjà "en train de travailler à la conception de futurs massifs qui n'auront pas besoin de beaucoup d'eau."