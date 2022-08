Sécheresse : la ville de Nancy stoppe temporairement l'arrosage de ses massifs et de ses jardinières

A cause de la sécheresse et de l'état de crise encore en cours en Meurthe-et-Moselle, la ville de Nancy a décidé de prendre une décision ferme. Les massifs et les jardinières ne seront plus arrosées jusqu'à nouvel ordre.