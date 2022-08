Sécheresse : la ville du Mans arrête d'arroser et demande des dérogations

INFO FRANCE BLEU MAINE - Plus aucun arrosage n'est réalisé par la ville du Mans, en application de l'arrêté préfectoral qui place le bassin versant de l'Huisne en "vigilance renforcée". Le Mans a déposé plusieurs demandes de dérogations pour préserver des plantations et des équipements sensibles.

Plus une goutte, jusqu'à nouvel ordre. L'arrosage des espaces verts est suspendu au Mans comme dans presque l'ensemble de la Sarthe, où tous les bassins versants sauf deux sont placés en vigilance renforcée ou en crise.

Pour le bassin versant de l'Huisne, dont Le Mans dépend, la décision prise par arrêté préfectoral est effective depuis ce mercredi 10 août. La ville a déposé dans la foulée plusieurs demandes de dérogation.

On ne peut pas tout demander, il faut choisir

Le Mans demande à pouvoir arroser les jeunes arbres, plantés cette année dans des quartiers refaits à neuf, comme sur l'avenue Cordelet, et encore fragiles. Les 60 arbres du jardin éphémère de la place de la République ont aussi besoin d'eau. "Ils sont en bac, avec très peu de réserves. Nous voulons les planter à l'automne. Les sauver maintenant, c'est préserver l'avenir" plaide Christine Poupineau, la première adjointe au maire du Mans.

Protéger des investissements

La ville demande aussi l'autorisation d'arroser quatre terrains de football sur les 20 qu'elle entretient. "Les plus utilisés, comme celui des Fontenelles, précise Christine Poupineau. Les stades sont des investissements importants pour les collectivités. On sait bien qu'on ne peut pas demander tout et n'importe quoi, on connaît la gravité de la situation qui impose de faire des choix. Donc nous avons ciblé ce qui nous paraît important".

C'est aussi le cas des pelouses de la plateforme du tramway, irriguées car installées sur un sol très peu profond. S'il fallait les refaire, la facture s'élèverait à plusieurs millions d'euros.

Le stade Marie Marvingt (ex MMArena) ne relève pas de la ville car il est rattaché à un club professionnel.