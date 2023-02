Sécheresse : le barrage de Montbel en Ariège transformé en paysage lunaire

Pour Météo Pyrénées, ce mois de février est le plus sec depuis le début des relevés sur pratiquement toutes les stations météo du Sud-Ouest. La préfecture de l'Ariège a même alerté ce mercredi 15 février : le réseau d'approvisionnement en eau potable est sous tension . Avec un pic de fréquentation pendant ces semaines de vacances scolaires, les autorités demandent aux usagers de faire attention à sa consommation.

Cette sécheresse en plein mois de février est particulièrement visible au barrage de Montbel, à la limite entre l'Ariège et l'Aude, à une vingtaine de kilomètres de Mirepoix. Ce barrage qui alimente le Canal du Midi, et irrigue les cultures n'est qu'à 20-30% de sa capacité.

Paysage désertique

C'est assez saisissant. L'eau claire, pratiquement à perte de vue, a laissé place à des bancs de sable jaune. "Là, on a un paysage lunaire, désertique, décrivent José et Roger les doyens du club de voile des rives de Léran, il faudrait qu'il pleuve pendant un mois sans interruption." Ils connaissent le lac de Montbel depuis plus de 30 ans et l'ont vu évoluer au fil de décennies. En 2007, ils se souviennent du lac au même niveau, mais en janvier et il avait vite repris des couleurs. Cette année, il n'a pas assez neigé et plu.

"C'est un peu triste. Toute l'agriculture dépend de l'irrigation de ce lac, note Aurélie, une habitante de Montbel. On se demande comment va être l'été prochain, et puis il y a l'activité touristique." Le tourisme, c'est ce qui préoccupe justement le président du club de voile, Gaëtan Mieulet. Il ne se fait pas d'illusion, il va falloir être inventif : "Il faut innover sur nos pratiques, faire peut-être du char à voile. Je dis ça en rigolant, mais c'est peut-être pas si déconnant que ça."

Tous espèrent maintenant que la pluie va enfin tomber, mais il faudra des mois, voire des années pour que le lac de Montbel retrouve sa capacité et sa forme habituelle.