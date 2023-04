Sécheresse : le bassin de l'Ouvèze en Ardèche passe en alerte

Les pluies du mois de mars qui avaient permis de lever les premières restrictions d'eau sont déjà loin. Depuis, le déficit pluviométrique continue de se creuser et une sécheresse persistante s'installe. "Inédit pour cette période de l'année" souligne la préfecture de l'Ardèche dans un communiqué. Le préfet de l'Ardèche a donc repris un arrêté de restrictions des usages de l'eau pour la zone la plus touchée. Le bassin de l'Ouvèze et de la Payre, le secteur autour de Privas et jusqu'au Pouzin, est classé en alerte.

Sur ces 19 communes qui vont de Saint-Priest et Freyssenet à Rompon et Baix en passant par Chomérac ou Flaviac, l'arrosage des espaces verts est désormais limité à trois fois par semaine. Le lavage des voitures est interdit en dehors des stations professionnelles. Les agriculteurs doivent aussi respecter des restrictions dans l'arrosage.

Tous les autres bassins versants restent au niveau vigilance mais tous les usagers sont invités à économiser l'eau.