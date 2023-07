Sécheresse, le bassin versant de l'Orb passe en alerte rouge dans l'Hérault

Le bassin de l'Orb passe en alerte rouge pour la sécheresse, c'est le seuil le plus élevé. Les pluies de la fin juin n'ont pas suffit, les débits des cours d'eaux sont toujours inférieurs aux moyennes de saisons, notamment sur l'ouest du département de l'Hérault. L'Orb, le Vernazobre et la Mare dans le Biterrois et autour de Bédarieux passent en niveau de crise. Les bassins versants de l’Aude aval et de la Cesse voient également leur situation hydrologique se dégrader côté héraultais.

ⓘ Publicité

Globalement, les niveaux des nappes souterraines atteignent par endroits des records bas pour la saison, y compris dans des zones où les récentes précipitations ont permis la remontée du niveau des cours d’eau.

La situation s'est en revanche légèrement améliorée sur la bassin versant du Lez à l'est sur département.

La direction départementale des territoires met à disposition une carte interactive RestrEau pour connaitre les restrictions qui s'appliquent commune par commune.

Pour rappel, les mesures de restrictions concernent l’ensemble des usages, qu’ils soient professionnels ou privés, y compris lorsque ceux-ci sont faits à partir de forages ou de pompages domestiques. Le préfet de l’Hérault invite chacun à éviter tout gaspillage et à maîtriser sa consommation d’eau.