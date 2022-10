Sécheresse : le centre et le sud de la Meurthe-et-Moselle ne sont plus en alerte

Il n'y a plus de restrictions d'eau pour le centre et le sud du département de la Meurthe-et-Moselle. La Préfecture a décidé de lever ce lundi le niveau d'alerte pour les zones "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" et "Moselle amont et Meurthe". Ces dernières descendent au niveau de vigilance, soit le plus faible possible sur les 4 que compte l'échelle d'alerte.

La carte de la vigilance sécheresse en Meurthe-et-Moselle. - Préfecture de la Meurthe-et-Moselle

Des restrictions encore dans le Pays Haut

A ce niveau de vigilance, plus aucune restriction n'est imposée, seule une incitation à faire des économies d'eau. Ce qui n'est en revanche pas le cas pour le nord du département. La zone "Meuse aval et Chiers" reste au seuil d'alerte, avec son lot de restriction :