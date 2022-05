Sécheresse : le Cher à son tour concerné par des restrictions d'eau

Au lendemain de la décision du Préfet de l'Indre de placer plusieurs zones du département en crise ou vigilance sécheresse, c'est la préfecture du Cher qui est contrainte de prendre le même type de mesures. "L’Arnon, le Cher, et l’Indre ont franchi leur seuil d’alerte. Les prévisions météorologiques sont défavorables : peu de précipitations et températures élevées" souligne la préfecture.

Des interdictions d'usage de l'eau

Les bassins versants de l’Arnon amont, l’Arnon aval, l’Indre amont et du Cher sont donc placés en situation d’alerte. Cela correspond environ à la moitié ouest du département.

Des interdictions d’usage de l’eau sont prescrites : arrosage des jardinières et suspensions, arrosage des espaces arborés (sauf arboriculture), alimentation des fontaines d’ornement, bassins d’ornement, jeux d’eau… en circuit ouvert, remplissage et vidange des plans d’eau, bassins d’agrément et étangs, gestion des ouvrages hydrauliques (hors plan d’eau), manœuvres de vannes sur le réseau hydrographique, lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles équipées d’un système de recyclage des eaux et/ou de lavage haute pression, lavage des voiries, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées, lavage des façades, toitures.