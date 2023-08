Sécheresse : le département de l'Ardèche en quasi totalité en alerte renforcée

C'est une situation qui devient habituelle. L'ensemble des bassins versant des rivières d'Ardèche à l'exception des bassins de la Loire, de l'Allier et de la Cèze ont été placés en alerte renforcée pour les usages de l'eau. La préfecture a donc décidé de restreindre les usages de l'eau en raison de la réfaction des précipitations et de la réduction des débits des rivières.

La nouvelle carte "sécheresse" au 2 août 2023 en Ardèche - Préfecture de l'Ardèche

Interdiction d'arroser sa pelouse

Il est par exemple interdit d'arroser sa pelouse ou son jardin d'agrément, de laisser couler une fontaine. On peut en revanche arroser son jardin potager entre 20 heures et 9 heures. Il est interdit de remplir sa piscine mais on a le droit de refaire le niveau d'eau. Ce sont quelques exemples : le ministère de la transition écologique a mis en place un site VigiEau qui permet sur une simple clic en rentrant le nom de sa commune de savoir ce qu'il est interdit et permis de faire.

Une situation moins difficile qu'en 2022

La secrétaire générale de la préfecture de l'Ardèche a fait remarquer que la situation se dégrade mais est moins préoccupante qu'à la même période en 2022. Le 2 août 2022, il y avait quatre bassins versants en situation de crise en Ardèche, le stade le plus élevée d'alerte. Il n'y en a aucun cette année.