Sécheresse : le département de l'Eure placé en vigilance

Les pluies du mois de mars ont "amélioré la situation pour les cours d'eau mais pas pour les nappes, qui continuent de baisser et atteignent le seuil de vigilance sur plusieurs secteurs du département" indique dans un communiqué la préfecture de l'Eure pour qui "la situation des nappes est globalement préoccupante". Le préfet de l'Eure, Simon Babre, a réuni le 28 mars le premier comité sécheresse de l'Eure et a signé un arrêté plaçant l'ensemble du département en vigilance. Un suivi renforcé du niveau des nappes et des débits des rivières de l'Eure est mis en place par les services de l'État.

Pas de restrictions

Cette situation de vigilance ne s'accompagne pas de mesures de restriction des usages de l'eau. "Toutefois, particuliers, collectivités, services publics, entreprises, industriels, agriculteurs sont appelés a réduire volontairement leurs consommations en eau non indispensables à leurs activités" précise la préfecture.

Alors de que nouvelles pluies sont annoncées pour la fin de semaine, un point de situation des rivières et des nappes sera effectué la semaine prochaine pour évaluer la situation au regard des seuils de l'arrêté sécheresse départemental. La situation est actuellement particulièrement surveillée sur les secteurs de l'Eure aval, de l'Avre moyen et de l'Avre aval, pour lesquels les niveaux de nappes sont particulièrement bas pour la saison. "Si la situation ne s'améliore pas" indiquent les services de l'État, "des premières mesures de restrictions pourraient intervenir courant avril sur ces secteurs".