Sécheresse : le département du Doubs en vigilance, les habitants appelés à limiter leur consommation d'eau

Le département du Doubs passe en vigilance sécheresse, ce mardi, à cause d'un "début de tension sur la ressource en eau", selon un communiqué du préfet. Décision prise alors que la météo depuis mi-mai favorise l'apparition de la sécheresse.

Pas de restriction d'eau... pour l'instant

Ce niveau de vigilance est le premier cran sur quatre, dans les mesures possibles contre la sécheresse (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). Il n'entraîne pas de restrictions d'eau, mais permet de sensibiliser la population. Chacun est appelé à limiter sa consommation : utiliser l'eau de pluie pour arroser les jardins et potagers, préferer la douche au bain, limiter l'usage des lave-linges et lave-vaisselle etc. Si la situation continue de se dégrader, le préfet devra prendre alors des mesures de restrictions.

Des pluies insuffisantes depuis l'hiver

L'hiver 2022-2023 a connu une longue période sans pluie ni neige, entre février et début mars, ce qui a empêché une recharge des nappes phréatiques. Les précipitations ont ensuite arrosé la Franche-Comté entre le 10 mars et le 15 mai, mais elles n'ont pas permis de relever suffisamment le niveau. Depuis mi-mai, le soleil, la chaleur et le vent aggravent la situation et les prévisions des prochains jours n'annoncent pas de pluie.

En Franche-Comté, le département de la Haute-Saône est placé en alerte sécheresse depuis fin mars 2023.