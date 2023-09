Sécheresse : le Doubs passe en alerte crise, les habitants appelés à limiter leur consommation d'eau

La sécheresse a atteint un niveau critique dans le Doubs. La préfecture a donc décidé ce mardi de classer le département en crise. Il était jusqu'ici au niveau alerte renforcée. C'est la conséquence du manque de pluie de ces derniers mois associée à la vague de chaleur de ce début septembre. Les restrictions des usages de l'eau sont désormais renforcées par un arrêté du Préfet qui classe l'ensemble du département au niveau 3 sur 4, à savoir le niveau crise.

Pas assez de précipitations

Si la situation est aussi tendue, c'est d'abord parce que le déficit des pluies dure dans le temps. Sur les 12 derniers mois, seuls 3 mois (septembre 2022, mars et avril 2023) présentent des excédents pluviométriques. L'hiver dernier, le déficit de pluie était de 30%. Et cet été, que ce soit en juin, juillet ou en août, les déficits ont été conséquents (25%, 10% et 20%). En septembre, la situation ne s'est pas améliorée, puisqu'il n'y a eu aucune précipitations les 12 premiers jours.

La situation s'est aggravée en septembre avec une vague de chaleur qui a touché le département.

Les prévisions météo annoncent une période plus fraîche et avec des pluies plus nombreuses mais le mois d'octobre s'annonce encore plus chaud que la normale. Il faudra donc attendre avant de retrouver une situation stabilisée.

Limiter la consommation d'eau

La conséquence, c'est que des mesures sont prises par arrêté. Les principales restrictions en crise sont les suivantes :

L’interdiction de l’arrosage des potagers, massifs de fleurs, espaces verts, arbres, arbustes

L’interdiction du lavage des véhicules dans les stations de lavage

L’interdiction de remise à niveau des piscines privées

Le nettoyage des toitures, façades… est possible seulement pour des travaux programmés avant l’alerte renforcée et réalisés par une entreprise

Le nettoyage des voiries n’est possible que pour des raisons sanitaires ou sécuritaires

Les terrains enherbés ne peuvent plus être arrosés, sauf niveau professionnel

L’arrosage des golfs n’est autorisé que pour les greens dans la limite de 350m3/semaine/ tranche de 9 trous

Ces restrictions pourront être levées en fonction de l'évolution des conditions météorologiques des semaines à venir.

Des opérations de contrôles seront effectuées.