Sécheresse : le Grand Belfort en quête de nouvelles ressources en eau pour ses habitants

Le Grand Belfort cherche de nouvelles ressources en eau. Face aux épisodes de sécheresse à répétition et de plus en plus durables, la communauté d'agglomération s'est tournée vers le BRGM, le bureau de recherches géologiques et minières, pour trouver de nouveaux points de captage de l'eau, pour alimenter sa population.

Des ressources en eau trop variables

Chaque année, les communes du Grand Belfort consomment entre six et sept millions de mètres cubes d'eau. Le problème, c'est que pour alimenter cette population, la communauté d'agglomération se repose en grande partie sur des alluvions, des réservoirs d'eau assez superficiels. Le niveau de ces réserves dépend de la météo et en particulier des précipitations, il est donc très variable.

"Avec la situation actuelle, avec la sécheresse il ne faut pas attendre", estime Philippe Challant, vice-Président du Grand Belfort, chargé de la politique de l’eau. "Dans le Grand Belfort, on n'a pas eu de pénurie d'eau et on ne voudrait pas que ça arrive." Fin 2019, les élus ont donc mandaté le BRGM pour mener une étude sur les ressources en eau dans le secteur. Une étude toujours en cours.

Une réserve d'eau étudiée

Ce mercredi, les scientifiques du BRGM ont présenté les premiers résultats de leur étude aux élus de la communauté d'agglomération. "Nous avons localisé une zone où, potentiellement, il y aurait une quantité d'eau assez importante", raconte Clément Doney, hydrogéologue au BRGM. "Elle se situe au niveau de la confluence entre l'Allaine, la Bourbeuse et l'Allan, donc dans le secteur de Morvillars."

Grâce à ce camion, qui envoie des vibrations dans le sol, et le capteur installé en bord de route, le BRGM établit une cartographie des sous-sols. © Radio France - Cécile Da Costa

Reste encore à vérifier et préciser la zone. C'est justement l'objectif de l'étude de terrain menée ces jours-ci sur la commune de Charmois. A l'aide de 600 capteurs placés dans le sol, Adnand Bitri, géophysicien au BRGM, et son équipe, établissent une cartographie des sous-sols. Cela s'appelle de la sismique réflexion. "Cela consiste à envoyer des ondes dans le sous-sol, grâce à un camion vibreur, et d'enregistrer en surface les réflexion de ces ondes", explique Adnand Bitri. "C'est comparable à l'imagerie médicale, la différence c'est juste les fréquences utilisées."

"La science demande beaucoup de temps"

Les 600 capteurs installés sur six kilomètres récupèrent toutes les données nécessaires. Des informations qu'il faudra ensuite analyser. Les géologues, géophysiciens et hydrogéologues du BRGM ont tous leur rôle à jouer pour examiner ces informations et mieux connaître la composition des sols. "Après, quand on est à peu près sûrs des zones où il y a potentiellement de l'eau, on va mener des forages de reconnaissance", ajoute Clément Doney. Le but est de vérifier qu'il y a assez d'eau pour permettre au Grand Belfort d'exploiter cette réserve.

Adnand Bitri, Aurélien Vallet et Clément Doney, du BRGM, présentent une coupe obtenue grâce à la sismique réflexion, pour analyser la composition des sols © Radio France - Cécile Da Costa

Entre la fin de l'étude de terrain, cette semaine, et les premiers forages, il peut se passer environ deux ans. Le temps d'analyser toutes les données et surtout d'obtenir les autorisations nécessaires pour creuser dans le sol. "La science demande beaucoup de temps", conclut Clément Doney. En attendant, la communauté d'agglomération continue sa distribution de kits d'économiseurs d'eau aux habitants du Grand Belfort. Depuis fin mars, déjà plus de 3.100 kits ont été distribués.