Sécheresse : le niveau d'eau de la Garonne au plus bas, des croisiéristes annulent leur escale à Cadillac

L'Amadolce, le Bon Voyage et le Viking n'accosteront pas cette saison à Cadillac. Le niveau d'eau de la Garonne est trop bas pour permettre à ces navires de croisière fluviale de manœuvrer. Dix-huit escales ont d'ores et déjà du être annulées depuis mars.

"D'habitude nous avons des visiteurs qui arrivent sur ces gros paquebots toutes les semaines"

"Nous constatons qu'à marée basse, il n'y a pratiquement plus de tirant d'eau, indique Corinne Laulan, la première adjointe au maire de Cadillac. Les bateaux ne peuvent plus accoster."

Un manque à gagner pour la collectivité

Trois des cinq compagnies de croisière fluviale de la Garonne ont ainsi du renoncer à amarrer leurs bateaux à Cadillac. La bastide du Sud-Gironde est pourtant une porte d'entrée pour les excursions dans le vignoble de l'Entre-Deux-Mers. Les croisiéristes sont toujours les bienvenus mais ils doivent venir en bus depuis Bordeaux.

"Il y a un manque à gagner pour la collectivité, dans le sens où chaque appontement génère normalement des recettes, entre 400 et 450 euros (HT), ainsi que des taxes de séjour appliquées selon le nombre de passagers", précise Jessica Sierra Rambla, responsable de l'Office de tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac.

Une situation d'autant plus regrettable que "la communauté de communes Convergence Garonne a investi dans ces pontons", rappelle Corinne Laulan.

L'un des deux pontons du port de Cadillac. © Radio France - JB

Des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents

"En période estivale, on a tous les ans des éléments de restriction à la navigation, c'est-à-dire que les pilotes de bateaux connaissent la Garonne et naviguent plutôt à marée haute qu'à marée basse. Cette année, la problématique, c'est que ce phénomène est accru", explique Michel Lapoulayere, chef du service territorial Garonne aux Voies Navigables de France (VNF)

"Le débit du Garonne est inférieur à ce qu'il est traditionnellement"

Le déficit atteint plusieurs dizaines de centimètres d'eau à Cadillac. "On est sur un niveau qui est à peu près semblable à un niveau d'étiage du mois d'août. (...) Les gros bateaux prendraient le risque de s'échouer. Ce phénomène de sécheresse est en lien avec le réchauffement climatique et il s'aggrave parce qu'en plus, nous n'avons pas de prévision de pluies à moyen terme", s'inquiète le gestionnaire de la Garonne.

Des premières restrictions de prélèvement sur la Garonne

Les températures caniculaires du mois de juillet "ont conduit à une aggravation de la situation sur de nombreux cours d'eau", confirment les autorités. Fabienne Buccio, la préfète de la Gironde, a pris vendredi 29 juillet un arrêté qui réglemente les prélèvements dans certains bassins versants des cours d'eau du département (Garonne et Dronne) et leurs nappes d'accompagnement.

