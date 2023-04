Sécheresse : le niveau d'eau du barrage des Monts d'Orb dans l'Hérault au plus bas

Depuis sa mise en service au début des années 60, c'est la toute première fois que le niveau du barrage hydro-électrique du lac des Monts d'Orb est aussi faible : 18 millions de mètres cubes d'eau sont actuellement retenus par cet ouvrage long de 240 mètres situé au nord d'Avène. En temps normal, le niveau est 30% plus élevé. À cette époque de l'année, la retenue est en moyenne de 25 à 26 millions de mètres cubes.

Le barrage permet l'irrigation des plaines du Biterrois et l’alimentation en eau potable de l'ouest de l'Hérault et du sud de l’Aude. Un tiers de cette retenue ne peut pas être utilisé. C'est ce que l'on appelle le culot d'un barrage. Ce volume d'eau, riche en matière sédimentée, est situé au fond de la retenue d'eau.

"La situation est bien plus tendue qu'à l'accoutumée, à cause des sécheresses automnales et hivernales"

Cette retenue aurait pu être encore bien plus faible si BRL (Bas-Rhône-Languedoc, ndlr) qui en est propriétaire, n'avait pas anticipé en limitant ses lâchers d'eau l'automne et l'hiver dernier. ''Heureusement que nous avons pris ce type de mesure. Si nous ne l'avions pas fait, le niveau aurait été encore plus bas et aurait rendu plus difficile la gestion de la sécheresse estivale", précise Jean-François Blanchet, le directeur général du groupe Bas-Rhône-Languedoc.

Un million de mètres cubes d'eau économisés en cinq ans

Depuis cinq ans, le groupe Bas-Rhône-Languedoc dit avoir réalisé d'importants travaux pour limiter la perte d'eau sur son réseau. Une économie d'un million de mètres cubes d'eau ainsi été réalisé grâce à l'amélioration l'état des canalisations à l'aval des prélèvements dans l'Orb.

Même si la sécheresse perdure, il ne devrait pas pour autant y avoir des coupures d'eau portable au robinet des consommateurs alimentés par le barrage (Ouest Hérault et Aude) assure Jean-François Blanchet, le directeur général du groupe BRL.

2.500 hectares de vignes irrigués dès cet été grâce à Aqua Domitia

Par ailleurs, dès cet été, des prélèvements seront réalisés dans le Rhône si besoin, en se substituant à l'Orb, pour irriguer 2.500 hectares de vignes. Il s'agit du programme Aqua Domitia, en partenariat avec la Région Occitanie et le Conseil départemental de l'Hérault. Afin d'amener l'eau du Rhône jusque dans le Biterrois, 200 millions d'euros ont été investis pour construire 150 km de conduites enterrées.

L'Hérault compte trois barrages dont deux appartements au Conseil départemental (celui du Salagou et celui des Olivettes à Vailhan). Celui d'Avène (qui permet aussi l'écrêtement des crues lors de forts épisodes orageux) est le seul impacté par la sécheresse qui perdure dans l'ouest héraultais.