Sécheresse : le préfet de la Charente-Maritime serre le robinet pour freiner la pénurie d'eau

Face à la situation hydrologique très préoccupante, des mesures de limitation des usages de l'eau ont été prises en Charente-Maritime. Elles concernent aussi bien les entreprises, que les collectivités et les particuliers et seront effectives ce mercredi 18 mai dès 8 heures.

Le mois de juillet dès le mois de mai. Voilà pour le constat très préoccupant. Une telle situation hydrologique a été rarement observée en Charente-Maritime. Le déficit de pluie est très grand depuis l'été 2021. Les niveaux sont donc faibles dans les nappes phréatiques et les cours d'eau. Selon les derniers relevés hydrométriques, nous vivons actuellement la troisième saison la plus sèche depuis 1959 ! Une situation hydrologique comparable à celle de 1976 ou encore de 2011.

Conséquences, le préfet de la Charente-Maritime a pris des arrêtés de limitation des usages de l'eau, voire d'interdiction dans certains cas. Ces mesures s'appliqueront dès ce mercredi 18 mai à 8 heures. Elles concernent les entreprises, les collectivités et les particuliers. Quelques exemples concrets : il est interdit de remplir sa piscine, de laver sa voiture chez soi ou encore d'arroser son jardin entre 11h et 18h.

La liste des limitations aux usages de l'eau est disponible sur le site internet de la préfecture de la Charente-Maritime. Des dérogations ont été accordées pour certains types de cultures. C'est le cas pour les éleveurs et leurs fourrages, pour les pépinières, les horticulteurs ou encore les arboriculteurs.

Personne ne peut dire aujourd'hui à quoi ressemblera l'été - Nicolas Basselier

Ces mesures de limitation des usages de l'eau ont été prises ce lundi par le préfet de la Charente-Maritime, Nicolas Basselier, à l'issue de la réunion de la cellule de vigilance "sécheresse". Ce serrage de robinet vise aussi et surtout à anticiper la saison estivale et l'afflux des touristes. "Nous avons une responsabilité collective. Chacun à notre niveau, nous devons modérer nos usages d'eau potable pour préserver une ressource qui est particulièrement précieuse", justifie Nicolas Basselier.

Le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier Copier

"Ce qui est certain, c'est qu'à l'heure qu'il est, les niveaux que nous observons dans les nappes souterraines et dans les cours d'eau sont particulièrement bas. _Personne ne peut dire aujourd'hui à quoi ressemblera l'été_. Nous sommes un département touristique qui accueille chaque été de très nombreux estivants. Ça se traduit bien sûr par une augmentation significative de la consommation d'eau potable à cette période. Donc, nous devons anticiper ce besoin en eau potable. Et pour cela, il est important dès maintenant de modérer nos usages."

Charente-Maritime : Nicolas Basselier (préfet) et Alain Priol (directeur DDTM) préoccupés par la situation hydrologique © Radio France - Eric Le Bihan

Il y a une nécessaire coordination de la ressource en eau avec les autres départements - Alain Priol

Actuellement, quatre bassins sont "en coupure" (irrigation interdite) et huit autres (dont deux en situation tendue) sont en alerte en Charente-Maritime. Le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 17), Alain Priol, constate semaine après semaine l'abaissement du niveau des nappes phréatiques et des cours d'eau. Il ne veut pas être alarmiste mais la tension est très préoccupante à la mi-mai. "On s'aperçoit que l'ensemble des cours d'eau sont à la baisse et cela est tout à fait corrélé d'une part avec la faible pluviométrie et d'autre part avec aussi des nappes phréatiques qui sont particulièrement basses, d'autant plus remarquables sur le fleuve Charente qui est partiellement important à notre niveau puisque puisqu'on sait son importance pour l'eau potable."

Alain Priol, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer en Charente-Maritime Copier

Question : s'il continue de ne pas pleuvoir pendant plusieurs semaines, la consommation de l'eau potable est-elle menacée en Charente-Maritime ? "On peut dire combien de temps personne ne peut tirer de plans sur la comète à ce titre-là", avance prudemment Alain Priol, "Disons simplement qu'aujourd'hui, c'est par cette approche prudente de la gestion de l'eau, sachant que nous sommes liés, au delà de la Charente-Maritime bien sûr, à ce qui peut se passer aussi dans les autres départements dont il est nécessaire coordination. C'est ce qui se fait d'ailleurs au niveau des services de l'État, de manière à avoir une gestion coordonnée de la ressource en eau à l'échelle de l'ensemble des bassins, ce qui dépasse largement la Charente Maritime."