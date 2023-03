Sécheresse : le préfet de Seine-et-Marne impose des mesures de vigilance

Le manque d'eau s'intensifie en Seine-et-Marne. Le constat est inquiétant : faute de pluie, les niveaux de la nappe de Champigny, "secteur est ", et des rivières du Grand Morin et du Réveillon ont déjà franchi le seuil de vigilance . Les averses de ces derniers jours n'y changeront rien pour le moment. " Depuis le mois de novembre, la pluviométrie est déficitaire sur l’ensemble de la Seine-et-Marne. Les récents épisodes pluvieux ne provoqueront qu’une remontée temporaire des niveaux des cours d’eau et des nappes phréatiques ", confirme la préfecture du département, dans un communiqué publié ce vendredi.

127 communes concernées par la vigilance

Face à cette situation, le préfet a donc pris un arrêté le 9 mars dernier . Il impose des mesures de vigilance de l'utilisation de l'eau dans toutes les communes qui dépendent de cette nappe et des cours alentours. Au total, elles sont 127 concernées, dont Provins, Jouarre ou encore Pontault-Combault. " Il est important que la population soit sensibilisée aux règles de bon usage d'économie d'eau ", souligne-t-il. D'autant que la situation pourrait s'aggraver. " Les autres nappes et rivières du département sont également à un niveau bas par rapport aux années précédentes, et plusieurs petites rivières sont déjà proches du seuil de vigilance ", alerte le préfet.

Une sécheresse précoce redoutée dans le département

Les habitants du secteur sont donc invités à " limiter le gaspillage et l’évaporation de l’eau ", afin " d’anticiper et réduire la problématique de la sécheresse qui risque de débuter très tôt cette année ", prévient le préfet du département. Il est donc demandé de limiter l'arrosage des jardins et des potagers, le nettoyage des véhicules et des surfaces extérieures, le remplissage des piscines privées ou encore de privilégier les douches aux bains. Les collectivités sont également incitées à réduire l'arrosage des parterres de fleurs, des terrains de sport, de golf ou encore la vidange et le renouvellement des piscines publiques. Entreprises, agriculteurs et exploitants seront eux aussi sensibilisés.