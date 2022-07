La Préfecture des Alpes-Maritimes prend un nouvel arrêté sur la sécheresse qui étend le stade de crise à l'est du département : les vallées de la Roya, de la Bévéra et les côtiers mentonnais.

Sécheresse : le stade de crise étendu à l'est du département

La sécheresse s'installe et dure dans le temps. La Préfecture des Alpes-Maritimes prend un nouvel arrêté qui étend le stade de crise à l'est du département. Il concerne les vallées de la Roya, de la Bévéra et les côtiers mentonnais.

C'est la cinquième zone à passer au stade de crise, qui concernait jusqu'à présent les bassins de l'Artuby, de la Brague, de l'Esteron et des Paillons. A ces endroits, il est strictement interdit d'arroser, de jour comme de nuit, interdiction aussi de remplir sa piscine.

Le déficit en eau sur le département est compris entre 40 et 60% par rapport à la normale. Ce nouvel arrêté préfectoral est valable jusqu'au 31 août.

Le stade de vigilance est maintenu pour le bassin de la Siagne aval, qui bénéficie pour l'heure de la réserve du lac de Saint-Cassien. Les versants de la Siagne amont, du Loup et de la Cagne, du Var amont et du Var aval restent quant à eux au stade d'alerte renforcé.

Pour rappel, tout le département est en vigilance sécheresse depuis le mois de mars.