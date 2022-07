Sécheresse : le sud de la Côte-d'Or en crise

Plus d'arrosage du jardin, plus question de laver sa voiture ou d'irriguer ses cultures. Dans le sud de la Côte d'Or, la préfecture durcit ses restrictions d'eau pour préserver les maigres ressources restantes. Car avec les fortes chaleurs de ces dernières semaines, la sécheresse ne fait que s'aggraver. Et si le département entier est placé en alerte, une partie du territoire est sous le seuil de crise : au sud de Beaune, dans le bassin de la rivière Bouzaise.

Ruffey-lès-Beaune asséché

Ruffey-lès-Beaune est directement impacté. Déjà reconnu en état de catastrophe naturelle en 2020 après de fortes chaleurs, la commune souffre énormément depuis plusieurs semaines. Les trois cours d'eau qui la traverse, la Bouzaise, la Lauve et le Rhoin coulent au ralenti.

Il suffit de faire quelques mètres pour s'en rendre compte. Sous un petit pont de pierre marquant l'entrée du village passe le Rhoin. Enfin, passait le Rhoin. En ce moment, l'eau stagne. "C'est une succession de flaques, plus rien ne bouge. Il n'y a carrément plus de courant, soupire Gérard Greffe, le maire de la commune. Les berges sont bien dégagées, ce qui n'était pas le cas les années précédentes". Quelques mètres plus loin, même constat dans la Lauve, près de la mairie : "Ici, ça coule encore un peu, mais on voit les pierres, le gravier au fond de l'eau. Il manque environ 20 cm pour que la rivière soit à son niveau habituel" continue l'édile.

Dans la Lauve, pierres et graviers apparaissent. © Radio France - Antoine Comte

Un constat qui inquiète Gérard Greffe. "J'ai moi-même un puits, mais il n'y a plus d'eau depuis deux semaines. Les plus grosses pluies remontent à fin juin où on a eu des orages, mais elles n'ont rien apportées ni aux rivières, ni aux nappes phréatiques. C'est l'économie locale qui est touchée, c'est la survie des exploitations qui est en jeu et le travail des agriculteurs qui est remis en cause".

Dans les fermes, l'adaptation

Louis Tournier et sa famille gèrent une ferme à Ruffey-lès-Beaune. Ils y exploitent une soixantaine de vaches laitières et cultivent quelques hectares de blé et de maïs. Leurs bêtes ont besoin d'eau, mais chez eux aussi, le puits ne donne plus rien. Il a donc fallu s'adapter : "On va pomper dans la Lauve tous les 3-4 jours pour donner à boire aux vaches. On remplit deux grandes cuves, c'est du temps perdu pour faire autre chose à la ferme" regrette l'agriculteur.

La ferme des Tournier a du s'adapter pour continuer à fonctionner. © Radio France - Antoine Comte

Et si pour l'instant, son maïs a belle mine, ça pourrait ne plus durer longtemps : "S'il ne pleut pas dans les jours qui viennent, tout va crever debout. En plus, il n'y aura bientôt plus d'herbes dans les prés. Résultat, on devra en amener aux bêtes, ce qui nous fera encore du temps en moins".

Instructions en place jusqu'à nouvel ordre

Chez les habitants, les restrictions en place depuis ce lundi n'ont pas encore impacté le quotidien. Et si tous se plieront aux directives préfectorales dans un souci d'écologie, certains accusent le coup. "Pour le jardin ça va être dur quand même, explique Julie, habitante de Ruffey. On va installer des récupérateurs d'eau mais on ne se fait pas d'illusions. Ce serait bien d'avoir un coup de pouce de la nature".

Contactée, la préfecture de Côte-d'Or a signalé que ces mesures resteraient en vigueur jusqu'à nouvel ordre...ou nouvelles pluies.