Sécheresse : le sud de la Meurthe-et-Moselle redescend au niveau d'alerte

La météo fraîche et pluvieuse de la semaine dernière a fait son œuvre selon les mots de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle. Elle a décidé ce jeudi d'alléger la vigilance sécheresse sur toute une partie sud du département. Ainsi, la zone "Moselle-amont et Meurthe" repasse en alerte, soit le 2ème échelon sur les 4 prévus dans le cadre de la vigilance.

Encore une zone en "alerte renforcée"

Au nord, la zone "Meuse aval et Chiers" avait déjà été abaissée d'un cran. Seule la partie centre, la zone "Moselle aval, Orne, Nied et Seille" reste au cran d'"alerte renforcée", avec son lot de restrictions sur l'usage de l'eau. "La situation hydrologique reste néanmoins extrêmement fragile. En dépit de cet allègement, le préfet de Meurthe-et-Moselle rappelle la nécessité que chacun (collectivités territoriales, entreprises, administrations, professionnels de l’agriculture et citoyens) soit acteur de l’effort collectif dans la préservation de la ressource en eau", précise la Préfecture.