Sécheresse : le sud des Landes plus à l'abri que le nord

Le sud et le nord des Landes ne sont pas égaux face à la sécheresse. Si le département ne fait pas pour l'instant partie des dix de France en alerte, les niveaux des nappes phréatiques sont en dessous de la moyenne dans la moitié nord du département. Plus on se rapproche des Pyrénées, au sud, plus les sols sont humides.

Selon Météo France, il a légèrement moins plu cet hiver que la moyenne des 30 dernières années. Pas de quoi atteindre les niveaux très bas de 2017 pour l'instant, mais il faudrait qu'il pleuve pendant plusieurs semaines consécutives pour éviter une sécheresse dans le département.

Des semaines de pluie nécessaires pour éviter une sécheresse

"Quand il pleut en hiver, l'eau s'infiltre plus dans les nappes. Notamment en janvier février, qui sont des mois durant lesquels la végétation est inactive, les sols sont froids donc il y a peu d'évaporation, explique Jérôme Barrière, hydrogéologue au BRGM (bureau de recherche géologique et minière). Au printemps, en revanche, la végétation est florissante et absorbe l'eau qui tombe. Il y a également plus d'évaporation car les températures sont plus élevées". C'est pour cela qu'il faudrait de grosses quantités de pluie ces prochaines semaines pour compenser le déficit de l'hiver.

En effet en janvier, février et mars, il a plu entre 20 % et 30 % de moins que la moyenne de ces mêmes mois les trente dernières années. Si l'on regarde l'hiver dans son ensemble, il est tombé 10 % de moins d'eau que la moyenne des trente derniers hivers. Nous restons néanmoins encore loin des taux de pluviométrie de 2017, exceptionnellement bas.