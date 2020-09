Sécheresse : le sud-est de l'Ille-et-Vilaine placé en alerte

En raison du manque de pluie de l'été et du début du mois de septembre, le sud-est du département de l'Ille-et-Vilaine est placé en alerte sécheresse par la préfecture. Des restrictions d'utilisation d'eau sont mises en place dans les communes du bassin de la rive gauche de la Vilaine.

La pluviométrie a été faible durant l'été et le début du mois de septembre en Ille-et-Vilaine et entraine une baisse sensible des débits des cours d'eau. Cette situation est particulièrement marquée sur le cours d’eau du Semnon dans le sud-est du département.

Les prévisions météo des prochains jours ne permettent pas d’envisager une remontée significative des débits. Conséquence de cette situation, la préfecture décide, mercredi 23 septembre, de placer le sud-est du département en alerte 1 sécheresse.

Restrictions de l'usage de l'eau

Dans un communiqué, la préfecture d'Ille-et-Vilaine précise que des restrictions d'usage de l'eau sont mises en place dans les communes du bassin de la rive gauche de la Vilaine :