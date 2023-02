Sécheresse : le syndicat des irrigants en Côte-d'Or confiant sur le retour de la pluie

Toujours pas de pluie majeure à l'horizon. Cela fait plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de précipitations. Météo France parle d'une "sécheresse historique". Alors comment on se prépare chez nos agriculteurs, réponse avec l'invité du 6/9 France Bleu Bourgogne.

Vous présidez le syndicat des Irrigants en Côte-d'Or. Êtes-vous inquiet, déjà, pour la saison qui s'annonce ?

L'inquiétude porte sur la reconstitution des réserves ou la non-reconstitution actuelle, qui permettrait au mois de juin, juillet, août, d'irriguer les cultures qui en auraient besoin. Dans la mesure où il ne pleut pas au mois de juin ou juillet, comme on a connu par exemple en 2021. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'après le beau temps vient la pluie et je pense qu'on aura sans doute des périodes de mauvais temps, donc de pluie, qui permettront sans doute de compenser, au moins en partie, l'absence de pluie actuelle. Par contre, en ce qui concerne la reconstitution des réserves pour le moyen terme, ça va être compliqué parce qu'on arrive dans une période où les cultures et toutes les plantes pompent beaucoup plus d'eau. En hiver, elles sont en repos végétatif.

À partir de quand ce sera vraiment inquiétant s'il ne pleut pas de manière assez significative ?

Cela se compte en jours pour certaines cultures, sinon ça va se compter en semaines. Ça dépend des endroits, ça dépend du type de sol, ça dépend des cultures et de la température.

Y a-t-il des territoires où il faut plus s'inquiéter ? La plaine de Saône par exemple avec ses sols sableux ?

Les sols sableux ne garde pas l'eau, c'est leur principale caractéristique. En général, il faudrait que les nappes soient effectivement plus hautes, se vident moins par les rivières pour permettre à l'eau d'être à proximité des racines. Actuellement, on n'en prend pas le chemin. On a plutôt eu tendance à approfondir les rivières pour permettre l'évacuation rapide en cas de crue des cultures, pour que les zones habitées ne soient pas inondées.