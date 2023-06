Sécheresse : le Territoire de Belfort passe en alerte, qu'est-ce que ça change ?

Le Territoire de Belfort passe au niveau 2 du plan sécheresse, le niveau d'alerte, qui comporte les premières restrictions d'usage de l'eau. La préfecture l'a annoncé ce lundi.

Le niveau des rivières du département est en "baisse constante" constatent les autorités, "certains cours d'eau, comme la Savoureuse, ont franchi les seuils d'alerte depuis le 3 juin". Du fait du temps très sec et chaud de ces dernière semaines, le taux d'humidité des sols est similaire aux observations d'un "début août". Et les prévisions météo des jours à venir ne vont pas véritablement améliorer la situation.

Les premières restrictions dans l'usage de l'eau.

La préfecture du Territoire de Belfort publie dans son arrêté une liste de restrictions qui s'appliquent. Les principales sont les suivantes :

interdiction de tout arrosage entre 8h et 20h

entre 8h et 20h interdiction du remplissage et de la vidange des plans d’eau

limitation du lavage des véhicules (uniquement avec du matériel haute pression)

Ces mesures ne s'appliquent pas à ceux qui utilisent de l'eau de pluie "récupérée" mais les horaires sont impératifs. La préfecture précise que "des relevés de compteur" pourront être demandés.

Concernant les piscines, le "remplissage et la vidange des piscines privées de plus d'1 mètre cube" est interdit "sauf remise à niveau nocturne" et "premier remplissage" sous condition. D'autres mesures concernent l'arrosage des terrains de sport en herbe, le nettoyage des façades et trottoirs ou l'irrigation.

En Franche-Comté, la Haute-Saône est déjà au niveau d'alerte depuis le mois de mars. Le Doubs a été placée en vigilance le 13 juin.