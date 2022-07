Sécheresse : le Vaucluse passe en alerte "crise" sur plusieurs cours d'eau

"La situation sur la sécheresse est très préoccupante cette année", démarre Bertrand Gaume, le préfet du Vaucluse. Un arrêté, qui entrera en vigueur ce lundi, fait basculer plusieurs cours d'eau passant par le Vaucluse en alerte sécheresse niveau crise, soit le dernier. Concrètement, les prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements agricoles sont interdits, sauf dérogations pour le maraîchage ou encore l'horticulture par exemple. Les usages de l'eau prioritaires, notamment dans les domaines de la santé, la sécurité civile, la salubrité et l'alimentation restent par ailleurs autorisés.

Certains cours d'eau au même niveau que fin août

"On à des niveaux sur certains cours d'eau qu'on retrouve plutôt par années très sèches à la fin du mois d'août, donc on a trois semaines d'avance malheureusement, explique le préfet. On sera en crise sur les bassins de l'Aygues et du Lez, on va passer également en crise sur la Nesque, qui est une rivière qui alimente le plateau de Sault. On va pour l'instant rester en vigilance renforcée sur les autres cours d'eau, et on sait bien que sans doute sous dizaine on devra revenir pour voir les choses."

Le plateau de Sault sous haute surveillance

Concernant le plateau de Sault, qui a connu des coupures d'eau potable la semaine dernière : "les choses sont revenues un peu plus à la normale, on continue de suivre cela avec la délégation départementale de l'ARS, ajoute Bertrand Gaume "Pour la distillerie, il y a eu l'alimentation par des camion-citerne qui sont venus de Carpentras pour passer le coup dur. La direction départementale des territoires va dans les prochains jours en lien avec les professionnels examiner les voies et les moyens pour, si ça devait se reproduire, organiser des tours d'eau pour essayer de continuer de produire mais concilier avec l'alimentation de la population". Pour l'heure, la Fête de la lavande à Sault prévue le 15 août n'est pas menacée, mais "on va regarder les choses avec attention" termine le préfet.