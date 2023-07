Sécheresse : les activités nautiques maintenues au lac de la Ganguise, malgré le niveau de l'eau

Le lac de la Ganguise dans le Lauraguais, bien connu des Toulousains n'est qu'à la moitié de sa capacité maximale : rempli à 45% selon les relevés des services de la préfecture le mois dernier. La sécheresse est assez visible : des bancs de sable apparaissent où l'eau arrive normalement, alors qu'en mai 2022 le lac était quasiment plein.

300 hectares pour naviguer

La préfecture alertait il y a quelques semaines : les niveaux seront peut-être trop bas pour les activités nautiques cet été. Au lac de la Ganguise, elles peuvent être maintenues. "Il doit manquer quatre mètres d'eau environ, estime Christophe Bourgoin, le responsable du club de voile, on n'aura largement de quoi faire pour la saison, il ne faut pas s'affoler. Il reste environ environ 300 hectares pour naviguer et ça nous suffit largement."

Dans l'eau, quelques baigneurs, des habitants de la région pour la majorité qui profitent du beau temps comme Sandrine et Chloé. Elles viennent d'emménager à côté, c'est leur première sortie au lac de la Ganguise mais remarquent bien que quelque chose cloche. "Là bas les rochers sont plus foncés en haut, on a compris qu'il manquait de l'eau. Ça ne nous a pas empêché de venir, c'est quand même sympa et on a emmener notre kayak."

La base nautique emploie une douzaine de personnes en été, pour l'apprentissage de la voile et la location des équipements.