Sécheresse : les agriculteurs s'inquiètent pour la ressource en eau cet été et dans les années qui viennent

Les tensions sur l'usage de l'eau sont déjà fortes en ce mois de mai. Le préfet de la Haute-Garonne appelle les consommateurs à la sobriété. La sécheresse a des conséquences sur nos réserves d'eau potable, les réserves pour combattre les incendies, le monde agricole a aussi besoin d'eau pour faire pousser ses cultures, nourrir les élevages. Notre invité ce mardi sur France Bleu Occitanie est Jean-François Rigal, agriculteur et éleveur porcin, secrétaire adjoint de la FDSEA 31, installé dans le canton de Cazères, dans le Comminges.

Si le niveau de vigilance n'entraîne pas encore de restrictions en matière d'usage de l'eau, la pluviométrie en avril affiche un déficit de 20%, au nord de la Haute-Garonne, ce déficit est compris entre 30 à 40% au sud du département. Les moindres gouttes qui tombent actuellement sont absorbées par la végétation, et non plus par les sols. "Les restrictions d'eau on en a bien peur parce qu'il n'y a pas de réserves de l'hiver et on a un manque de neige dans les Pyrénées. Le manteau neigeux qui permet de soutenir les débits des cours d’eau est à un niveau historiquement bas." Les restrictions se décident en fonction du débit des fleuves, s'il est trop faible, c'est deux jours de restriction par semaine ou trois jours et demi, ou un arrêt total.

Comment s'adaptent les agriculteurs à cette sécheresse ? "On a semé moins de maïs irrigué, peut-être 20% de moins par rapport aux années précédentes. On sème du soja mais cela demande autant d'eau que du maïs, mais au moins il y a une filière. Le blé a besoin d'eau maintenant, il y a eu des pluies qui ont permis de ne pas trop arroser. C'est la période d'irrigation du maïs qui pose problème."

Les assolements se sont décidés à l'automne dernier, on a décidé de ce qu'on plantait. "On peut changer sur un faible pourcentage l'assolement, mais c'est compliqué. On doit aussi choisir des céréales par rapport aux débouchés économiques qu'on a, il faut quand même que l'on gagne notre vie. Il va falloir qu'on se pose la question de savoir si on veut encore des agriculteurs dans des régions sèches comme les nôtres."

Les arboriculteurs inquiets pour l'avenir

Françoise Roch est arboricultrice dans le Tarn-et-Garonne, présidente du Syndicat National des Producteurs de Fruits, elle s'inquiète pour l'avenir de la filière, au vu des réserves d'eau qui se tarissent avec le réchauffement climatique : "On croise les doigts pour qu'il pleuve encore régulièrement en mai et juin. On a eu 25 millimètres de pluie ces derniers jours donc c'est positif. On a économisé cette année l'eau qu'on avait mise de côté pour l'antigel. On a la chance d'avoir depuis les années 1990 le réseau d'irrigation des coteaux de Moissac, mais si on va vers quatre mois de sécheresse, jusqu'en août, ce sera compliqué."

Françoise Roch plaide pour une politique de gestion de l'eau avec une vision à long terme : "cela fait vingt ans que l'administration française bloque tous les projets de retenues d'eau. Est-ce qu'on veut une autonomie alimentaire en France ou faire venir nos fruits de l'étranger ?"

Jean-François Rigal anticipe lui un important manque d'eau sur l'axe Garonne dans les prochaines années, il plaide pour la création de réserves structurantes pour alimenter cet axe, davantage de barrages sur la Garonne-amont, des barrages qui puissent profiter à toute la population. "Un barrage permet de réalimenter les rivières et ça c'est bon pour la flore et la faune".