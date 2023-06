Sécheresse : les aides de l'Etat "ne suffiront pas", selon le président des Jeunes agriculteurs

Arnaud Gaillot visite notamment une exploitation à Espira-de-l'Agly. Le président national du syndicat agricole des Jeunes agriculteurs va rencontrer des exploitants qui ont perdu une partie de leurs récoltes à cause de la sécheresse historique que vivent les Pyrénées-Orientales depuis plusieurs mois. Certains ont même tout perdu.

France Bleu Roussillon : Quels sont les premiers retours que vous avez pour l'instant dans le département ?

Arnaud Gaillot : Certains agriculteurs des Pyrénées-Orientales ont tout perdu. D'autres sauvent qu'ils peuvent. Mais j'ai envie de vous dire que le mal est fait, parce que l'eau manque sur les cultures. Et on ne peut pas le rattraper comme ça. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour soutenir ces agriculteurs, et puis il faut engager la réflexion. Depuis de nombreuses années, on essaie de travailler pour pouvoir s'adapter à ce changement climatique.

Comment va le moral des agriculteurs ? Quels sont les échos que vous avez pu avoir avant d'arriver ?

Malheureusement, le moral n'est jamais bon quand vous êtes face à cette situation. Quand vous êtes face au risque de tout perdre, c'est comme un salarié dont l'usine peut potentiellement fermer. Il n'a plus de ressources pour subvenir à ses besoins. Donc la situation est extrêmement tendue. Il faut qu'on en sorte. Il y a des premières aides qui ont été annoncées, il y a des perspectives pour l'avenir. Et je pense que c'est ce qui permet de garder le moral, pour les jeunes agriculteurs. Depuis la nuit des temps, ils ont toujours fait face à aux défis. Ce sont des gens prêts à les relever, à faire le nécessaire. Mais faut être en mesure de les accompagner et de les entendre.

Y a-t-il un accompagnement psychologique prévu pour eux ?

Depuis quelques années, il y a une cellule qui a été mise en place par la Mutualité sociale agricole après les nombreux suicides d'agriculteurs. Et une série d'aides a été annoncée par le ministre de l'Agriculture pour subvenir aux besoins des exploitations en terme de trésorerie, pour aider à passer le cap du moment.

Il s'agit de 2 millions d'euros, par le ministère de l'Agriculture et la Mutualité sociale agricole (MSA). À partir de l'automne, l'Etat et la MSA prendront en charge les cotisations sociales des agriculteurs touchés par la sécheresse. C'est ce que vous attendiez ?

C'est le minimum. Certains vont se dire "encore des aides pour les agriculteurs". Mais c'est un enjeu de souveraineté alimentaire. Comment fait-on pour que les outils de production que sont les exploitations agricoles ne disparaissent pas ? Comment fait-on pour que la France garde sa souveraineté alimentaire ? Donc oui, il fallait trouver des mesures d'urgence. Il faut se réjouir que l'Etat ait déclenché ces aides importantes. Malheureusement, ça ne suffira pas, parce qu'il y a les pertes de récoltes qui arriveront après la saison. Et puis il va falloir réfléchir au niveau national à adapter les exploitations face au changement climatique. Sur la gestion de l'eau, notamment, ça va passer par les retenues d'eau ou les systèmes d'irrigation. Faire croire à la population qu'il n'y a pas besoin d'eau pour faire de l'agriculture, c'est se tromper totalement.

Le gouvernement a également annoncé la fin progressive de la défiscalisation du GNR, le carburant des agriculteurs. Comment réagissez-vous à cette annonce ?

On n'est pas contre. En revanche, nous regrettons l'injonction. Quelles sont les suites ? Nous réclamons depuis longtemps des aides pour convertir le parc de matériel aux biocarburants. Aidez-nous à favoriser la fiscalité des biocarburants pour le rendre attractif et à un prix qui permet aux agriculteurs français de rester compétitifs par rapport à leurs voisins européens. Je n'ai pas de problème à ce qu'on retire l'avantage fiscal sur le GNR. Mais il faut accentuer les efforts sur le biocarburant. Comment le rendre accessible rapidement ?

L'agriculture doit s'adapter aux sécheresses à répétition. Vous proposez de recourir aux retenues d'eau. Est-ce indispensable, selon vous ?

Oui, c'est indispensable et je pense qu'il faut qu'on dédramatise la situation et qu'on arrête de cristalliser les opinions comme certains s'amusent à le faire et opposer les modèles. Dans les Deux-Sèvres, par exemple, le mouvement contre le projet de méga-bassines a été très violent. Quand des camionnettes de gendarmerie sont brûlées, que des cultures d'agriculteurs sont saccagées, ça pose beaucoup de questions sur les moyens pour défendre une cause. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'eau va tomber différemment, par périodes, et les Pyrénées-Orientales vont le constater malheureusement les premiers. Donc il faut qu'on soit en capacité de stocker l'eau qui tombera par moments abondamment pour pouvoir la restituer sur le restant de l'année. Et nous proposons des retenues d'eau multi-usages, partagées entre les agriculteurs et les communes, puisque les agriculteurs qui utiliseront l'eau de la retenue n'utiliseront pas celle des nappes.

Le collectif écologiste Les soulèvements de la Terre devrait être dissous. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit présenter ce mercredi le décret en Conseil des ministres. Êtes-vous satisfait ? C'est ce que vous attendiez ?

Oui, c'est ce qu'on attendait parce que les Soulèvements de la terre sont responsables d'agressions contre les forces de l'ordre, mais aussi de saccages d'outils d'agriculteurs (les cultures, les systèmes d'irrigation). Les Jeunes agriculteurs se sont toujours posés dans la défense de leur métier, mais dans un cadre républicain. Nous estimons que cette association, malgré la cause qu'on partage, se dire qu'il faut se soucier de l'environnement, nous estimons qu'aucune cause ne justifie la violence, le saccage et l'agression.

Les écologistes sont-ils vos principaux ennemis, aujourd'hui ?

Non ! Je discute souvent avec des écologistes avec qui, parfois, je ne partage pas le même point de vue. Je discute avec tous les gens qui s'assoient autour d'une table. En revanche, je ne discute pas avec des gens qui considèrent que la seule solution, c'est la violence et le saccage, la mise à mal de la démocratie, la mise à mal des exploitations agricoles. Ces gens-là n'ont pas leur place dans la discussion. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne règle pas les choses par la violence, sinon c'est la fin d'un État démocratique.