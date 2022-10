Sécheresse : les apiculteurs haut-garonnais ont perdu, en moyenne, la moitié de leur rendement

Comme chaque année, le Syndicat d'apiculture méridionale (SAM) ouvre ses portes pour sensibiliser le public à la culture du miel. Au sud de Toulouse, à Pouvourville, plusieurs apiculteurs se sont réunis pour faire goûter le précieux nectar de leurs abeilles, d'autant plus précieux cette année. L'occasion donc, de faire le bilan de cette saison hors du commun.

Les apiculteurs ont l'habitude de faire avec les aléas climatiques, mais il faut dire que cette année ils se sont accumulés. Après le gel en avril, le cauchemar continue pour Philippe Garçon, apiculteur à Pompertuzat, au sud de Toulouse, avec des températures anormalement chaudes dès le mois de mai, qui ont "impacté toutes les floraisons de châtaignier, de tournesol, toutes les fleurs de printemps en fait."

Conséquence, la sécheresse a bouleversé toute la chaîne : "J'ai l'impression que beaucoup moins de nectar est monté dans les fleurs, par manque d'eau, estime Philippe. Moins d'eau, moins de nectar, moins de miel, ça semble logique."

Du jamais vu

La moitié du rendement en miel a été perdue en moyenne, pour les apiculteurs de Haute-Garonne, selon le Syndicat de l'apiculture méridionale (SAM). Ce manque de nectar, Michel Puisségur, basé à Villefranche-de-Lauragais l'a aussi constaté, ses abeilles étaient carrément en famine : "Il a fallu que je nourrisse les ruches. Elles ont mangé toutes leurs provisions, il n'y avait plus de floraison, parce que tout était à l'état de paille, moi je n'ai jamais vu ça !"

Comme beaucoup, il veut laisser cette mauvaise saison derrière lui, mais craint que cet été ne se répète. "Moi ça m'amène à penser différemment mon travail, clairement ! C'est-à-dire, me tourner vers des abeilles plus rustiques, moins sensibles à ces phénomènes climatiques." À l'image de Michel, les apiculteurs doivent s'adapter, le comportement des abeilles étant, comme le climat, de plus en plus déréglé.