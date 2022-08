Sécheresse en Corrèze : les cascades de Gimel n'ont jamais eu un aussi faible débit

Les cascades de Gimel sont en manque d'eau. Les trois chutes ne sont pas à sec mais elles ont énormément diminué. En cause évidemment la sécheresse. La Montane qui alimente les cascades a un débit très réduit comme nombre de rivières cet été. Les responsables du site se sont même demandé si les cascades n'allaient pas carrément s'arrêter.

Du jamais vu en 84 ans

Heureusement il a plu ce week-end, ce qui a regonflé les chutes se réjouit Gilles Adolphe dont la famille est propriétaire d'une partie du site depuis 1958. "Ça fait plus de 20 ans que je suis là et je ne les ai jamais, jamais vues aussi basses". Et d'ajouter que l'un de ses amis, riverain de toujours, à 84 ans ne les a lui aussi jamais vues ainsi. "La semaine dernière c'était un filet d'eau" précise Cathy Bétaillouloux, gérante de l'autre partie des cascades qui a eu peur même de voir l'eau disparaître tout bonnement. Elle se souvient d'autres années de sécheresse telles 2020 ou 2018 mais celle-ci est pire encore selon elle. À tel point qu'elle s'est demandé si elle n'allait pas être obligée de fermer.

Des touristes sous le charme malgré tout

Malgré tout les visiteurs sont là. Et personne ne rebrousse chemin explique Gilles Adolphe. "On prévient nos clients pour leur dire qu'il y a très peu d'eau". De fait personne ne regrette sa visite comme Abdel, un Parisien. "J'ai pas été déçu. Franchement c'est sympa. Quand il y a du débit d'eau ça doit être encore plus impressionnant". "Moi ça me suffit comme ça" ajoute Jean-Pierre de Gironde. Tout juste certains clients ont fait remarquer que les cascades n'étaient pas très belles souligne Cathy Bétaillouloux mais sans pour autant regretter la balade. "On a fait un geste" indique la gérante. Lorsque les chutes sont vraiment faibles elle fait des ristournes aux visiteurs.