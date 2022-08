Sécheresse : les clients se font plus rares dans les stations de lavage sarthoises

Depuis le lundi 8 août, la station de lavage située entre Parigné-l'Évêque et le Mans est fermée. "Ça fait plus de huit jours que j'essaye de me renseigner pour savoir de quel bassin je faisais parti", explique son gérant Dominique Durr. "J'ai des collègues aux alentours qui ont été contacté par la police des eaux, moi je n'ai eu personne, j'ai décidé de moi-même de fermer pour ne pas prendre le risque de frauder."

Il a ouvert sa station il y a deux ans, et s'inquiète : "on ne sait pas si on va avoir des aides, moi j'ai déjà 3.000 euros d'emprunts à rembourser par mois sans compter les charges." Pour le moment ces fermetures ne concernent que les bassins en crise, soit près de la moitié du département. Pour les autres niveaux d'alerte, le lavage des voitures à domicile est interdit, mais pas chez les professionnels.

"Je ne vais pas utiliser trop d'eau"

Les conséquences de la sécheresse étant bien visible, les clients parfois décident d'eux même de réduire leur consommation. Dans une station au sud du Mans, Nora se justifie spontanément : "je viens juste mettre un léger petit coup sur la voiture, je ne vais pas utiliser trop d'eau", explique cette mancelle. "Je pars en vacances avec mes deux enfants, c'est surtout pour mon pare-brise, je veux être en sécurité par rapport à la visibilité."

Plus loin dans la file d'attente, Mounir est un peu gêné. Il doit laver sa voiture avant de la vendre mais il l'avoue : "ça me dérange, vu l'état des pelouses, c'est hallucinant, je n'ai jamais vu ça." Ceux qui lavaient leurs voitures trois ou quatre fois par mois se limite désormais à un seul lavage mensuel. "Elle était vraiment sale, il y avait des traces, on a attendu avant de le faire", raconte Laure. "Mais on habite près du Pôle santé sud, donc avec le feu qu'il y a eu à côté, je pense que ça n'a pas aidé."

30 à 40% de clients en moins

Pour le gérant de Easy Clean à Saint-Saturnin, cette période de sécheresse représente entre 30 et 40% de clients en moins. "Si vous lavez une voiture en centre de lavage, vous allez utiliser entre 40 et 60 litres d'eau, qui va être dépolluée avant d'être rejetée aux eaux usées, alors que quand vous lavez une voiture à la maison, vous allez mettre au minimum 200 litres d'eau", précise Benjamin Legrand.

Si avec la sécheresse, le fait de laver son véhicule chez soi est interdit dans la quasi-totalité du département, cette pratique est aussi encadrée en temps normal. D'après l'article 90 du règlement sanitaire départemental, il est obligatoire de récupérer les eaux usées afin d'éviter tout risque de pollution.